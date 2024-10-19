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Новак Джокович опубликовал фото с Даниилом Медведевым, Рафаэлем Надалем, Янником Синнером, Карлосом Алькарасом и Хольгером Руне

«Вечер королей». Джокович опубликовал фото со всеми участниками Six Kings Slam
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Сербский теннисист Новак Джокович опубликовал совместное фото со всеми участниками выставочного турнира Six Kings Slam в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) — испанцем Рафаэлем Надалем, россиянином Даниилом Медеведевым, итальянцем Янником Синнером, испанцем Карлосом Алькарасом и датчанином Хольгером Руне.

Фото: Из личного архива Новака Джоковича

«Вечер королей», — подписал пост Джокович на своей странице в соцсетях.

Напомним, Six Kings Slam проходит с 16 по 19 октября. Медведев и Руне проиграли ещё не старте турнира Синнеру и Алькарасу соответственно. На стадии 1/2 финала Джокович и Надаль также уступили Яннику и Карлосу.

Сегодня, 19 октября (17:30 мск), Джокович и Надаль разыграют третье место на турнире. Синнер и Алькарас проведут финал, который начнётся не ранее 19:00.

Six Kings Slam. За 3-е место
19 октября 2024, суббота. 17:30 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3
         
         
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
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