«Вечер королей». Джокович опубликовал фото со всеми участниками Six Kings Slam

Сербский теннисист Новак Джокович опубликовал совместное фото со всеми участниками выставочного турнира Six Kings Slam в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) — испанцем Рафаэлем Надалем, россиянином Даниилом Медеведевым, итальянцем Янником Синнером, испанцем Карлосом Алькарасом и датчанином Хольгером Руне.

Фото: Из личного архива Новака Джоковича

«Вечер королей», — подписал пост Джокович на своей странице в соцсетях.

Напомним, Six Kings Slam проходит с 16 по 19 октября. Медведев и Руне проиграли ещё не старте турнира Синнеру и Алькарасу соответственно. На стадии 1/2 финала Джокович и Надаль также уступили Яннику и Карлосу.

Сегодня, 19 октября (17:30 мск), Джокович и Надаль разыграют третье место на турнире. Синнер и Алькарас проведут финал, который начнётся не ранее 19:00.