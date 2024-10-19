Стала известна сетка турнира WTA-500 в Токио, где сыграют Касаткина, Калинская и Шнайдер

Стала известна сетка турнира категории WTA-500 в Токио (Япония), который пройдёт с 21 по 27 октября. В основную сетку соревнований попали четыре российские теннисистки.

В первом круге турнира Вероника Кудерметова сыграет с представительницей Болгарии Викторией Томовой. Диана Шнайдер, посеянная под шестым номером, сразится с американкой Софьей Кенин. Дарья Касаткина и Анна Калинская, будучи третьей и четвёртой сеяными соответственно, начнут турнир со второго круга. Отметим, что Касаткина может сыграть с Кудерметовой во втором раунде.

Действующей чемпионкой турнира в Токио является Вероника Кудерметова. В прошлогоднем финале она обыграла американскую теннисистку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 6:1.