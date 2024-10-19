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Карен Хачанов сыграет в полуфинале турнира ATP впервые с февраля

Карен Хачанов сыграет в полуфинале турнира ATP впервые с февраля
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26-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов сыграет в полуфинале турнира ATP впервые с февраля 2024 года. На этой неделе Хачанов выступает на соревнованиях категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). В матче 1/4 финала он обыграл представителя Казахстана Бейбита Жукаева (6:2, 6:4).

Алма-Ата. 1/4 финала
18 октября 2024, пятница. 17:10 МСК
Карен Хачанов
26
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Бейбит Жукаев
213
Казахстан
Бейбит Жукаев
Б. Жукаев

В феврале Хачанов выходил в полуфинал на турнире аналогичной категории в Дохе (Катар). Отметим, что тогда Карен выиграл титул, в финале обыграв чеха Якуба Меншика (7:6 (14:12), 6:4).

За выход в финал турнира в Алма-Ате Карен Хачанов поборется с австралийцем Александаром Вукичем, который в четвертьфинале неожиданно обыграл американца Фрэнсиса Тиафо.

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