Карен Хачанов сыграет в полуфинале турнира ATP впервые с февраля
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26-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов сыграет в полуфинале турнира ATP впервые с февраля 2024 года. На этой неделе Хачанов выступает на соревнованиях категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). В матче 1/4 финала он обыграл представителя Казахстана Бейбита Жукаева (6:2, 6:4).
Алма-Ата. 1/4 финала
18 октября 2024, пятница. 17:10 МСК
26
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
213
Бейбит Жукаев
Б. Жукаев
В феврале Хачанов выходил в полуфинал на турнире аналогичной категории в Дохе (Катар). Отметим, что тогда Карен выиграл титул, в финале обыграв чеха Якуба Меншика (7:6 (14:12), 6:4).
За выход в финал турнира в Алма-Ате Карен Хачанов поборется с австралийцем Александаром Вукичем, который в четвертьфинале неожиданно обыграл американца Фрэнсиса Тиафо.
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