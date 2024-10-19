Мирра Андреева — Каролина Мухова: текстовая онлайн-трансляция начнётся не ранее 13:00

Сегодня, 19 октября, пройдёт полуфинальный матч на хардовом турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай), где встретятся 19-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и чешская теннисистка Каролина Мухова, занимающая 29-ю позицию в рейтинге. Матч начнётся не ранее 13:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Андреевой и Муховой.

Теннисистки впервые сыграют друг с другом. Соревнования в Нинбо (Китай) проходят с 14 по 20 октября. Действующей чемпионкой турнира является представительница Туниса Онс Жабер, которая досрочно завершила сезон. В прошлогоднем финале Жабер обошла россиянку Диану Шнайдер со счётом 6:2, 6:1.