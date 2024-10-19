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Мирра Андреева — Каролина Мухова: текстовая онлайн-трансляция начнётся не ранее 13:00

Мирра Андреева — Каролина Мухова: текстовая онлайн-трансляция начнётся не ранее 13:00
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Сегодня, 19 октября, пройдёт полуфинальный матч на хардовом турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай), где встретятся 19-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и чешская теннисистка Каролина Мухова, занимающая 29-ю позицию в рейтинге. Матч начнётся не ранее 13:00 мск.

Нинбо. 1/2 финала
19 октября 2024, суббота. 13:00 МСК
Мирра Андреева
19
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Каролина Мухова
29
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Андреевой и Муховой.

Теннисистки впервые сыграют друг с другом. Соревнования в Нинбо (Китай) проходят с 14 по 20 октября. Действующей чемпионкой турнира является представительница Туниса Онс Жабер, которая досрочно завершила сезон. В прошлогоднем финале Жабер обошла россиянку Диану Шнайдер со счётом 6:2, 6:1.

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