Мирра Андреева — Каролина Мухова: текстовая онлайн-трансляция начнётся не ранее 13:00
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Сегодня, 19 октября, пройдёт полуфинальный матч на хардовом турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай), где встретятся 19-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и чешская теннисистка Каролина Мухова, занимающая 29-ю позицию в рейтинге. Матч начнётся не ранее 13:00 мск.
Нинбо. 1/2 финала
19 октября 2024, суббота. 13:00 МСК
19
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
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29
Каролина Мухова
К. Мухова
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Андреевой и Муховой.
Теннисистки впервые сыграют друг с другом. Соревнования в Нинбо (Китай) проходят с 14 по 20 октября. Действующей чемпионкой турнира является представительница Туниса Онс Жабер, которая досрочно завершила сезон. В прошлогоднем финале Жабер обошла россиянку Диану Шнайдер со счётом 6:2, 6:1.
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