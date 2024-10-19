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«Это было оскорблением для меня». Денис Шаповалов — о своей скандальной дисквалификации

«Это было оскорблением для меня». Денис Шаповалов — о своей скандальной дисквалификации
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Канадский теннисист Денис Шаповалов высказался о несправедливости своей дисквалификации на турнире ATP-500 в Вашингтоне (США).

Напомним, в августе канадца дисквалифицировали с матча 1/4 финала против американца Бена Шелтона после того, как он бросил ракетку и сказал что-то нецензурное в сторону зрителей. Позднее ATP пересмотрела решение и вернула теннисисту призовые и очки.

«Я недоволен. Считаю, то, что произошло, было неправильно. Это было в важный момент моего сезона, потому что я наконец играл хорошо, у меня был хороший отрезок, а затем произошёл этот инцидент — он убил мой запал. Это осталось у меня в голове, я был очень расстроен.

Несмотря на то что я получил 100 очков обратно, я потерял все свои призовые деньги. После всех штрафов и налогов мне прислали мне чек на $ 154. Это было своего рода оскорблением для меня. ATP не признала свою неправоту. Были игроки, которые поступали намного, намного хуже, чем я, и не было больших наказаний. Мне не повезло, и я всё ещё расстроен, что они не признали свою ошибку. Тогда я не хотел играть в теннис. Но после Кубка Дэвиса стало лучше», — приводит слова Шаповалова Tennis Majors.

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