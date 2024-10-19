Новак Джокович уговорил Рафаэля Надаля станцевать с ним на вечеринке в Эр-Рияде

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович уговорил 22-кратного победителя ТБШ испанца Рафаэля Надаля станцевать с ним на вечеринке в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где проходит выставочный турнир Six Kings Slam.

На видео Джокович зазывает Надаля выйти с ним на танцевальную площадку, но испанец отрицательно качает головой, держа в руках своего сына. Однако позже все участники турнира танцевали вместе.

Напомним, Six Kings Slam проходит с 16 по 19 октября. В полуфинале турнира Новак Джокович проиграл итальянскому теннисисту Яннику Синнеру, а Рафаэль Надаль уступил своему соотечественнику Карлосу Алькарасу. Сегодня, 19 октября, Новак Джокович и Рафаэль Надаль встретятся в матче за третье место. Синнер и Алькарас в финале сразятся за главный приз — $ 6 млн.