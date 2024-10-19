Денис Шаповалов — о допинг-деле Янника Синнера: ВАДА должно было вмешаться сразу

Канадский теннисист Денис Шаповалов критически высказался о политике Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по делу итальянца Янника Синнера.

«ВАДА должно было вмешаться сразу. Они должны были дать заявление после первого положительного теста, как ВАДА. Почему они вмешиваются только сейчас? Теперь это мучает Синнера, и ему приходится играть в таких обстоятельствах. Если важные люди приняли решение, что он оправдан, то это должно быть в рекомендациях ВАДА. ВАДА не должно иметь возможности спустя месяцы сказать: «Нет, теперь мы хотим отменить решение», если у них была информация раньше. Это просто непонятно для игроков», — приводит слова Шаповалова Tennis Majors.