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«Точно не хотела играть в трёх сетах». Касаткина — о победе над Путинцевой в Нинбо

«Точно не хотела играть в трёх сетах». Касаткина — о победе над Путинцевой в Нинбо
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11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала победу над 32-й ракеткой мира из Казахстана Юлией Путинцевой в четвертьфинале турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай).

«Точно не хотела играть в трёх сетах. Но ожидала чего-то подобного, потому что всегда, когда играю против Юлии, происходит что-то подобное. Чувствую, что весь матч постоянно уступала в счёте, но знала, что у меня будет шанс вернуться, и я это сделала. Если ты борешься, то в 99% случаев получаешь свой шанс. Считаю, что уровень игры был очень высоким — мы боролись до конца матча», — приводит слова Касаткиной официальный сайт WTA.

Нинбо. 1/4 финала
18 октября 2024, пятница. 09:10 МСК
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 7 8
4 		6 6 6
         
Юлия Путинцева
32
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева

Напомним, встреча Касаткиной и Путинцевой завершилась со счётом 6:4, 1:6, 7:6 (8:6). За выход в финал Касаткина поспорит с испанской теннисисткой Паулой Бадосой.

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