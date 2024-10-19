«Точно не хотела играть в трёх сетах». Касаткина — о победе над Путинцевой в Нинбо

11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала победу над 32-й ракеткой мира из Казахстана Юлией Путинцевой в четвертьфинале турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай).

«Точно не хотела играть в трёх сетах. Но ожидала чего-то подобного, потому что всегда, когда играю против Юлии, происходит что-то подобное. Чувствую, что весь матч постоянно уступала в счёте, но знала, что у меня будет шанс вернуться, и я это сделала. Если ты борешься, то в 99% случаев получаешь свой шанс. Считаю, что уровень игры был очень высоким — мы боролись до конца матча», — приводит слова Касаткиной официальный сайт WTA.

Напомним, встреча Касаткиной и Путинцевой завершилась со счётом 6:4, 1:6, 7:6 (8:6). За выход в финал Касаткина поспорит с испанской теннисисткой Паулой Бадосой.