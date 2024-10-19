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Новак Джокович убрал подпись к фото с участниками Six Kings Slam из-за смерти участника One Direction Лиама Пейна

Джокович убрал подпись к фото с Six Kings Slam из-за смерти участника One Direction
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Сербский теннисист Новак Джокович убрал изначальную подпись к совместному фото со всеми участниками выставочного турнира Six Kings Slam в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Вечер королей. Ваш новый любимый бой-бэнд», — так ранее звучала подпись к посту.

Болельщики сочли такой комментарий неуместным на фоне смерти участника знаменитого бой-бэнда One Direction Лиама Пейна. 16 октября он выпал из окна своего гостиничного номера в Буэнос-Айресе (Аргентина). Позднее Джокович удалил предложение про бой-бэнд.

Сегодня, 19 октября (17:30 мск), Джокович и Рафаэль Надаль разыграют третье место на турнире. Янник Синнер и Карлос Алькарас проведут финал, который начнётся не ранее 19:00.

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