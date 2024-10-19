Стала известна сетка турнира ATP-500 в Вене, где сыграют Зверев, Хачанов и Тим

Стала известна сетка турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия), который пройдёт с 21 по 27 октября. В основную сетку соревнований попал один российский теннисист — Карен Хачанов.

В первом круге Карен сыграет с победителем квалификации. В турнире также примет участие третья ракетка мира немец Александр Зверев, в первом раунде он встретится с 18-летним австрийцем Йоэлем Шверцлером. Девятый номер рейтинга австралиец Алекс де Минор сыграет с немцем Ян-Леннардом Штруффом на старте соревнований.

Последний турнир в карьере проведёт победитель US Open — 2022 30-летний австриец Доминик Тим. В первом круге он сразится с итальянцем Лучано Дардери.