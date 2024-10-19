Александра Панова и Джулиана Олмос не смогли выйти в финал парного турнира WTA-500 в Нинбо

Российская теннисистка Александра Панова и представительница Мексики Джулиана Олмос не смогли выйти в финал парного хардового турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В матче 1/2 финала они уступили Эллен Перес из Австралии и Николь Меликар-Мартинес из США со счётом 3:6, 6:7 (3:7).

В рамках встречи пара Пановой/Олмос один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Перес/Меликар три эйса, семь двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 13 заработанных.

В финале Эллен Перес и Николь Меликар-Мартинес встретятся с парой Алдилы Сутджиади из Индонезии и Сюй Ифань из Китая.