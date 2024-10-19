Матчи Мирры Андреевой и Дарьи Касаткиной в 1/2 финала Нинбо задерживаются из-за дождя
Поделиться
Полуфинальные матчи с участием российских теннисисток Мирры Андреевой и Дарьи Касаткиной на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай) задерживаются на несколько часов из-за сильного дождя.
По последней информации организаторов турнира, игровой день начнётся не ранее 14:00 мск (19:00 по местному времени).
Напомним, Дарья Касаткина сыграет с испанкой Паулой Бадосой, их матч запланирован первым. Мирра Андреева за выход в финал поборется с чешкой Каролиной Муховой.
Нинбо. 1/2 финала
19 октября 2024, суббота. 14:10 МСК
14
Паула Бадоса
П. Бадоса
Остановлен
0 : 0
|1
|2
|3
|
|
11
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Нинбо. 1/2 финала
19 октября 2024, суббота. 15:40 МСК
19
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
|1
|2
|3
|
|
29
Каролина Мухова
К. Мухова
Турнир в Нинбо проходит с 14 по 20 октября. Действующей и единственной победительницей соревнований, проводящихся второй раз, является Онс Жабер из Туниса, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Диану Шнайдер (6:2, 6:1).
Комментарии
- 19 октября 2024
-
14:15
-
13:56
-
13:53
-
13:35
-
12:40
-
12:19
-
12:15
-
11:03
-
11:02
-
10:37
-
10:30
-
10:23
-
10:12
-
09:47
-
09:42
-
09:30
-
02:31
-
00:45
-
00:30
-
00:20
-
00:00
- 18 октября 2024
-
23:40
-
23:29
-
22:43
-
22:37
-
22:05
-
21:50
-
21:40
-
20:50
-
20:35
-
20:19
-
19:46
-
19:12
-
18:35
-
17:35