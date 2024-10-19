Матчи Мирры Андреевой и Дарьи Касаткиной в 1/2 финала Нинбо задерживаются из-за дождя

Полуфинальные матчи с участием российских теннисисток Мирры Андреевой и Дарьи Касаткиной на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай) задерживаются на несколько часов из-за сильного дождя.

По последней информации организаторов турнира, игровой день начнётся не ранее 14:00 мск (19:00 по местному времени).

Напомним, Дарья Касаткина сыграет с испанкой Паулой Бадосой, их матч запланирован первым. Мирра Андреева за выход в финал поборется с чешкой Каролиной Муховой.

Турнир в Нинбо проходит с 14 по 20 октября. Действующей и единственной победительницей соревнований, проводящихся второй раз, является Онс Жабер из Туниса, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Диану Шнайдер (6:2, 6:1).