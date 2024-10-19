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Матч Дарьи Касаткиной и Паулы Бадосы был прерван после одного гейма в 1/2 финала Нинбо

Матч Дарьи Касаткиной и Паулы Бадосы был прерван после одного гейма в 1/2 финала Нинбо
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Матч 11-й ракетки мира российской теннисистки Дарьи Касаткиной и 14-й ракетки мира испанки Паулы Бадосы в полуфинале на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай) был прерван после одного сыгранного гейма. Теннисистки были вынуждены покинуть корт из-за вновь начавшегося дождя.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Нинбо. 1/2 финала
19 октября 2024, суббота. 14:10 МСК
Паула Бадоса
14
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Остановлен
0 : 0
1 2 3
         
1
0
         
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Матч Касаткиной и Бадосы начался на три часа позже запланированного старта из-за сильного дождя в Нинбо. После матча с участием Дарьи на корт должна выйти 17-летняя россиянка Мирра Андреева. Она сыграет с чешкой Каролиной Муховой.

Нинбо. 1/2 финала
19 октября 2024, суббота. 15:40 МСК
Мирра Андреева
19
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Каролина Мухова
29
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

Турнир в Нинбо проходит с 14 по 20 октября. Действующей и единственной победительницей соревнований, проводящихся второй раз, является Онс Жабер из Туниса, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Диану Шнайдер (6:2, 6:1).

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