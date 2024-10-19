Матч Дарьи Касаткиной и Паулы Бадосы был прерван после одного гейма в 1/2 финала Нинбо

Матч 11-й ракетки мира российской теннисистки Дарьи Касаткиной и 14-й ракетки мира испанки Паулы Бадосы в полуфинале на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай) был прерван после одного сыгранного гейма. Теннисистки были вынуждены покинуть корт из-за вновь начавшегося дождя.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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Матч Касаткиной и Бадосы начался на три часа позже запланированного старта из-за сильного дождя в Нинбо. После матча с участием Дарьи на корт должна выйти 17-летняя россиянка Мирра Андреева. Она сыграет с чешкой Каролиной Муховой.
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Турнир в Нинбо проходит с 14 по 20 октября. Действующей и единственной победительницей соревнований, проводящихся второй раз, является Онс Жабер из Туниса, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Диану Шнайдер (6:2, 6:1).
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