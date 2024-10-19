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Новак Джокович посетил матч «Аль-Хиляля» и получил в подарок футболку от Неймара

Новак Джокович посетил матч «Аль-Хиляля» и получил в подарок футболку от Неймара
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович посетил матч «Аль-Хиляля» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Вчера, 18 октября, столичный клуб обыграл «Аль-Фейху» со счётом 3:0.

Джокович сфотографировался с сербскими игроками Сергеем Милинковичем-Савичем и Александром Митровичем, а также получил футболку от Неймара с автографом.

Напомним, Джокович принимает участие в выставочном турнире Six Kings Slam, который проходит в Эр-Рияде. В полуфинальном матче серб уступил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру. В матче за третье место Джокович сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.

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