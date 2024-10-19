Паула Бадоса — Дарья Касаткина: матч был прерван во второй раз из-за дождя в Нинбо

В эти минуты на женском хардовом турнире категории WTA-500 в китайском Нинбо проходит матч полуфинального раунда, в котором играют 14-я ракетка мира испанка Паула Бадоса и 11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина.
При счёте 4:3 в первом сете в пользу Бадосы матч был остановлен во второй раз из-за дождя. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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Матч Касаткиной и Бадосы начался на три часа позже запланированного старта из-за сильного дождя в Нинбо. После матча с участием Дарьи на корт должна выйти 17-летняя россиянка Мирра Андреева. Она сыграет с чешкой Каролиной Муховой.
Соревнования в Нинбо проходят с 14 по 20 октября. Действующей чемпионкой турнира является представительница Туниса Онс Жабер, которая досрочно завершила сезон.
Видео: самые долгие теннисные матчи.
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