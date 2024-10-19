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Гаэль Монфис заявил, что собирается продолжить карьеру в 2025 году

Гаэль Монфис заявил, что собирается продолжить карьеру в 2025 году
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41-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис сообщил, что планирует продолжать свои выступления в 2025 году.

«Надеюсь, в следующем году буду чувствовать себя хорошо. Это важный год под конец моей карьеры, и я собираюсь поставить перед собой некоторые цели, от которых будет зависеть, продолжу карьеру или завершу её. Пока всё ещё получаю много удовольствия от игры на корте и прилагаю максимум усилий, чтобы оставаться на высоком уровне», — приводит слова Монфиса Tennis Majors.

Гаэлю Монфису 38 лет. В этом сезоне он сыграл 45 матчей, в которых одержал 24 победы. Француз попал в сетку турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия) после снятия Тейлора Фрица из США. Турнир в Вене пройдёт с 21 по 27 октября.

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