Павел Котов проиграл Мартону Фучовичу на старте квалификации турнира ATP-500 в Вене

59-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов завершил выступление на турнире категории ATP-500 в Вене. На старте квалификации он уступил 93-му номеру рейтинга венгру Мартону Фучовичу со счётом 3:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 16 минут. За это время Котов выполнил пять подач навылет, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Фучовича восемь эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из двух.

За выход в основную сетку турнира в Вене Мартон Фучович поспорит с французским теннисистом Ришаром Гаске. Таким образом, в основе сыграет только один россиянин — Карен Хачанов.