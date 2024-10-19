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Вим Фиссетт рассказал, как будет готовить Игу Швёнтек к матчам с Соболенко и Рыбакиной

Вим Фиссетт рассказал, как будет готовить Игу Швёнтек к матчам с Соболенко и Рыбакиной
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Бельгийский тренер Вим Фиссетт рассказал, как будет работать с первой ракеткой мира полькой Игой Швёнтек, в частности как будет готовить её к матчам с белоруской Ариной Соболенко и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

«Как я работаю? У меня есть информация, видео. Я готовлю своих игроков, мы обсуждаем сильные и слабые стороны, готовимся тактически и делаем выводы. В случае с такими теннисистками, как Арина Соболенко или Елена Рыбакина, проводим анализ и ищем способ их победить. С одной стороны, говорят, что в теннисе никогда не следует менять тактику победы. Но другой стороны, конечно, у Иги есть свои сильные стороны, но нужно развиваться, и это будет очень важно», — приводит слова Фиссетта Tennis365.

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