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«Успокойтесь, девочки». Жена Новака Джоковича отреагировала на фото мужа в Эр-Рияде

«Успокойтесь, девочки». Жена Новака Джоковича отреагировала на фото мужа в Эр-Рияде
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Жена 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича Елена Джокович отреагировала на пост мужа в социальных сетях из Эр-Рияда, где он позирует на фоне природы, одетый в разноцветную куртку и чёрную футболку.

«Королевский стиль», — подписал фото Джокович.

«Ладно, успокойтесь, девочки», — отреагировала Елена в комментариях к посту.

Напомним, Новак Джокович принимает участие в выставочном турнире Six Kings Slam. В полуфинале он проиграл первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру. Серб сыграет в матче за третье место с испанцем Рафаэлем Надалем, который в 1/2 финала уступил своему соотечественнику Карлосу Алькарасу.

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