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Дарья Касаткина вышла в финал турнира WTA-500 в Нинбо на отказе Паулы Бадосы

Дарья Касаткина вышла в финал турнира WTA-500 в Нинбо на отказе Паулы Бадосы
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11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай).

В матче 1/2 финала, который дважды прерывался, Дарья оказалась сильнее 14-го номера рейтинга испанки Паулы Бадосы, которая после проигранного первого сета со счётом 4:6 снялась из-за проблем со здоровьем. Бадосе измеряли давление на корте, после чего она приняла решение отказаться от дальнейшей борьбы.

Нинбо. 1/2 финала
19 октября 2024, суббота. 14:10 МСК
Паула Бадоса
14
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
4
6
         
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Матч продолжался 47 минут. За это время Касаткина не выполнила подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из семи. На счету Бадосы один эйс, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт.

В финале Касаткина сыграет с победительницей матча между соотечественницей Миррой Андреевой и чешкой Каролиной Муховой.

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