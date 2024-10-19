Дарья Касаткина вышла в финал турнира WTA-500 в Нинбо на отказе Паулы Бадосы

11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай).

В матче 1/2 финала, который дважды прерывался, Дарья оказалась сильнее 14-го номера рейтинга испанки Паулы Бадосы, которая после проигранного первого сета со счётом 4:6 снялась из-за проблем со здоровьем. Бадосе измеряли давление на корте, после чего она приняла решение отказаться от дальнейшей борьбы.

Матч продолжался 47 минут. За это время Касаткина не выполнила подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из семи. На счету Бадосы один эйс, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт.

В финале Касаткина сыграет с победительницей матча между соотечественницей Миррой Андреевой и чешкой Каролиной Муховой.