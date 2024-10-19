Дарья Касаткина вышла в шестой финал WTA в 2024 году

11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В матче 1/2 финала она оказалась сильнее 14-го номера рейтинга испанки Паулы Бадосы, которая после проигранного первого сета со счётом 4:6 снялась из-за проблем со здоровьем.
|1
|2
|3
|
|
Для Дарьи этот финал стал шестым в 2024 году, все — на соревнованиях категории WTA-500. Она выиграла один титул — на травяном турнире в Истбурне (Великобритания). Касаткина уступила в четырёх финальных поединках — на хардовых турнирах в Аделаиде (Австралия), Абу-Даби (ОАЭ) и Сеуле, а также на соревнованиях Чарльстоне (США), проводящихся на грунте.
В финале Касаткина сыграет с победительницей матча между соотечественницей Миррой Андреевой и чешкой Каролиной Муховой.
- 19 октября 2024
-
16:24
-
16:18
-
16:14
-
15:50
-
15:39
-
15:32
-
15:27
-
15:09
-
14:15
-
13:56
-
13:53
-
13:35
-
12:40
-
12:19
-
12:15
-
11:03
-
11:02
-
10:37
-
10:30
-
10:23
-
10:12
-
09:47
-
09:42
-
09:30
-
02:31
-
00:45
-
00:30
-
00:20
-
00:00
- 18 октября 2024
-
23:40
-
23:29
-
22:43
-
22:37
-
22:05
-
21:50