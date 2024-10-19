Дарья Касаткина вышла в шестой финал WTA в 2024 году

11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В матче 1/2 финала она оказалась сильнее 14-го номера рейтинга испанки Паулы Бадосы, которая после проигранного первого сета со счётом 4:6 снялась из-за проблем со здоровьем.

Для Дарьи этот финал стал шестым в 2024 году, все — на соревнованиях категории WTA-500. Она выиграла один титул — на травяном турнире в Истбурне (Великобритания). Касаткина уступила в четырёх финальных поединках — на хардовых турнирах в Аделаиде (Австралия), Абу-Даби (ОАЭ) и Сеуле, а также на соревнованиях Чарльстоне (США), проводящихся на грунте.

В финале Касаткина сыграет с победительницей матча между соотечественницей Миррой Андреевой и чешкой Каролиной Муховой.