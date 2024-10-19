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Прошла жеребьёвка турнира ATP-500 в Базеле, где сыграет Андрей Рублёв

Прошла жеребьёвка турнира ATP-500 в Базеле, где сыграет Андрей Рублёв
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Стала известна сетка турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария), который пройдёт с 21 по 27 октября. В основную сетку соревнований попал один российский теннисист — Андрей Рублёв, посеянный под первым номером.

В первом круге соревнований Рублёв, занимающий седьмую строчку рейтинга ATP, сыграет с португальцем Нуну Боржешем. В турнире также примут участие восьмая ракетка мира норвежец Каспер Рууд и 11-й номер рейтинга грек Стефанос Циципас.

Действующим чемпионом турнира в Базеле является канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим, в прошлогоднем финале он обыграл поляка Хуберта Хуркача со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:5). Канадец будет защищать титул в 2024 году.

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