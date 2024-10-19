Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

39-летний Стэн Вавринка проиграл Томми Полу в 1/2 финала турнира в Стокгольме

39-летний Стэн Вавринка проиграл Томми Полу в 1/2 финала турнира в Стокгольме
Комментарии

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка (нынешняя 217-я ракетка мира) не смог пробиться в финальный раунд турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция).

Стокгольм. 1/2 финала
19 октября 2024, суббота. 15:40 МСК
Стэн Вавринка
217
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Томми Пол
13
США
Томми Пол
Т. Пол

В матче 1/2 финала Вавринка (WC) со счётом 3:6, 2:6 проиграл 13-й ракетке мира американскому теннисисту Томми Полу. Встреча продлилась 1 час 20 минут. На счету швейцарца восемь эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных. В активе у его соперника две подачи навылет, а также три реализованных брейк-пойнта из семи (43%).

В финале турнира в Стокгольме Томми Пол сразится с победителем матча Григор Димитров (Болгария) — Таллон Грикспор (Нидерланды).

Материалы по теме
«Не могу изменить свой возраст, но борюсь». Вавринка — о победе над Рублёвым в Стокгольме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android