39-летний Стэн Вавринка проиграл Томми Полу в 1/2 финала турнира в Стокгольме

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка (нынешняя 217-я ракетка мира) не смог пробиться в финальный раунд турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция).

В матче 1/2 финала Вавринка (WC) со счётом 3:6, 2:6 проиграл 13-й ракетке мира американскому теннисисту Томми Полу. Встреча продлилась 1 час 20 минут. На счету швейцарца восемь эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных. В активе у его соперника две подачи навылет, а также три реализованных брейк-пойнта из семи (43%).

В финале турнира в Стокгольме Томми Пол сразится с победителем матча Григор Димитров (Болгария) — Таллон Грикспор (Нидерланды).