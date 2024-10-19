39-летний Стэн Вавринка проиграл Томми Полу в 1/2 финала турнира в Стокгольме
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка (нынешняя 217-я ракетка мира) не смог пробиться в финальный раунд турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция).
Стокгольм. 1/2 финала
19 октября 2024, суббота. 15:40 МСК
217
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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13
Томми Пол
Т. Пол
В матче 1/2 финала Вавринка (WC) со счётом 3:6, 2:6 проиграл 13-й ракетке мира американскому теннисисту Томми Полу. Встреча продлилась 1 час 20 минут. На счету швейцарца восемь эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных. В активе у его соперника две подачи навылет, а также три реализованных брейк-пойнта из семи (43%).
В финале турнира в Стокгольме Томми Пол сразится с победителем матча Григор Димитров (Болгария) — Таллон Грикспор (Нидерланды).
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