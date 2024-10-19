Мирра Андреева — Каролина Мухова: россиянка выиграла первый сет 1/2 финала в Нинбо

В эти минуты идёт полуфинальный матч на хардовом турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай), где встречаются 19-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и чешская теннисистка Каролина Мухова, занимающая 29-ю позицию в рейтинге. Первый сет закончился со счётом 6:2 в пользу россиянки. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Андреевой и Муховой.

Теннисистки впервые играют друг с другом. Соревнования в Нинбо (Китай) проходят с 14 по 20 октября. Действующей чемпионкой турнира является представительница Туниса Онс Жабер, которая досрочно завершила сезон. В прошлогоднем финале Жабер обошла россиянку Диану Шнайдер со счётом 6:2, 6:1.