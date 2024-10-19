Мирра Андреева — Каролина Мухова: россиянка выиграла первый сет 1/2 финала в Нинбо
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В эти минуты идёт полуфинальный матч на хардовом турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай), где встречаются 19-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и чешская теннисистка Каролина Мухова, занимающая 29-ю позицию в рейтинге. Первый сет закончился со счётом 6:2 в пользу россиянки. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Андреевой и Муховой.
Нинбо. 1/2 финала
19 октября 2024, суббота. 16:50 МСК
19
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
Rt
|1
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|0
29
Каролина Мухова
К. Мухова
Теннисистки впервые играют друг с другом. Соревнования в Нинбо (Китай) проходят с 14 по 20 октября. Действующей чемпионкой турнира является представительница Туниса Онс Жабер, которая досрочно завершила сезон. В прошлогоднем финале Жабер обошла россиянку Диану Шнайдер со счётом 6:2, 6:1.
Комментарии
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