Тренер Котова — об условиях в Вене: тот же хард, что на Кубке Кремля

Михаил Бриль, тренер российского теннисиста Павла Котова, высказался об условиях на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия).

«Вчера дважды потренировалась в Вене — к мячикам прибились, к покрытию привыкли. Здесь хард, но похожий на тот, что на Кубке Кремля на досках. В Стокгольме другой корт, да. Там побыстрее и пониже отскок. В целом Паше в Стокгольме комфортно было выступать. Разница в том, что он провёл намного больше матчей на азиатской серии, и, по моим ощущениям, это сыграло роль. Плюс он немножко не успел акклиматизироваться — как-то с опозданием это прошло. Возможно, из-за того что был посвежее в прошлом году, он побыстрее акклиматизировался и адаптировался. Ну и играл квалификацию [в прошлом году] — всё-таки первые игры квалов полегче в плане соперников, а Грикспур в первом раунде не самый простой соперник. Чтобы его обыгрывать, ты должен быть реально в хорошем состоянии», — сказал Бриль в эфире шоу BetBoom Tennis.

Напомним, Павел Котов завершил выступление на турнире категории ATP-500 в Вене. На старте квалификации он уступил 93-му номеру рейтинга венгру Мартону Фучовичу со счётом 3:6, 4:6.