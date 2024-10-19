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Мирра Андреева вышла в финал турнира WTA-500 в Нинбо на отказе Каролины Муховой

Мирра Андреева вышла в финал турнира WTA-500 в Нинбо на отказе Каролины Муховой
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19-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в финал хардового турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). Её соперница — чешская теннисистка Каролина Мухова, занимающая 29-ю позицию в рейтинге — снялась при счёте 2:6, 0:1 в пользу россиянки.

Нинбо. 1/2 финала
19 октября 2024, суббота. 16:50 МСК
Мирра Андреева
19
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		1
2 		0
         
Каролина Мухова
29
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

Матч продолжался всего 46 минут. За это время Андреева выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти (60%). На счету Муховой ни одного эйса и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

В финале Мирра Андреева сыграет с соотечественницей Дарьей Касаткиной, которая ранее обыграла испанку Паулу Бадосу.

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