Мирра Андреева вышла в финал турнира WTA-500 в Нинбо на отказе Каролины Муховой

19-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в финал хардового турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). Её соперница — чешская теннисистка Каролина Мухова, занимающая 29-ю позицию в рейтинге — снялась при счёте 2:6, 0:1 в пользу россиянки.

Матч продолжался всего 46 минут. За это время Андреева выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти (60%). На счету Муховой ни одного эйса и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

В финале Мирра Андреева сыграет с соотечественницей Дарьей Касаткиной, которая ранее обыграла испанку Паулу Бадосу.