Мирра Андреева вышла в финал турнира WTA-500 в Нинбо на отказе Каролины Муховой
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19-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в финал хардового турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). Её соперница — чешская теннисистка Каролина Мухова, занимающая 29-ю позицию в рейтинге — снялась при счёте 2:6, 0:1 в пользу россиянки.
Нинбо. 1/2 финала
19 октября 2024, суббота. 16:50 МСК
19
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
Rt
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29
Каролина Мухова
К. Мухова
Матч продолжался всего 46 минут. За это время Андреева выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти (60%). На счету Муховой ни одного эйса и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.
В финале Мирра Андреева сыграет с соотечественницей Дарьей Касаткиной, которая ранее обыграла испанку Паулу Бадосу.
Комментарии
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