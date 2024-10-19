Две российские теннисистки сыграют в финале турнира WTA-500 в Нинбо

В финале хардового турнира WTA-500 в Нинбо (Китай) сыграют две российские теннисистки — 17-летняя Мирра Андреева, занимающая 19-е место в рейтинга WTA, и её соотечественница 11-я ракетка мира Дарья Касаткина. Титульный матч состоится в воскресенье, 20 октября. Это будет 34-й российский финал в истории.

Ранее в стадии 1/2 финала Мирра Андреева обыграла Каролину Мухову, занимающую 29-ю позицию в рейтинге. Чешская спортсменка снялась при счёте 2:6, 0:1 в пользу россиянки.

Отметим, что Дарья Касаткина также вышла в финал на отказе соперницы. Представительница Испании Паула Бадоса после проигранного первого сета со счётом 4:6 снялась из-за проблем со здоровьем.

Соревнования в Нинбо (Китай) проходят с 14 по 20 октября. Действующей чемпионкой турнира является представительница Туниса Онс Жабер, которая досрочно завершила сезон. В прошлогоднем финале Жабер обошла россиянку Диану Шнайдер со счётом 6:2, 6:1.