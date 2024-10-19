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Две российские теннисистки сыграют в финале турнира WTA-500 в Нинбо

Две российские теннисистки сыграют в финале турнира WTA-500 в Нинбо
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В финале хардового турнира WTA-500 в Нинбо (Китай) сыграют две российские теннисистки — 17-летняя Мирра Андреева, занимающая 19-е место в рейтинга WTA, и её соотечественница 11-я ракетка мира Дарья Касаткина. Титульный матч состоится в воскресенье, 20 октября. Это будет 34-й российский финал в истории.

Ранее в стадии 1/2 финала Мирра Андреева обыграла Каролину Мухову, занимающую 29-ю позицию в рейтинге. Чешская спортсменка снялась при счёте 2:6, 0:1 в пользу россиянки.

Нинбо. 1/2 финала
19 октября 2024, суббота. 16:50 МСК
Мирра Андреева
19
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		1
2 		0
         
Каролина Мухова
29
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

Отметим, что Дарья Касаткина также вышла в финал на отказе соперницы. Представительница Испании Паула Бадоса после проигранного первого сета со счётом 4:6 снялась из-за проблем со здоровьем.

Нинбо. 1/2 финала
19 октября 2024, суббота. 14:10 МСК
Паула Бадоса
14
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
4
6
         
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Соревнования в Нинбо (Китай) проходят с 14 по 20 октября. Действующей чемпионкой турнира является представительница Туниса Онс Жабер, которая досрочно завершила сезон. В прошлогоднем финале Жабер обошла россиянку Диану Шнайдер со счётом 6:2, 6:1.

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