«Разница большая между ними». Тренер Бриль сравнил Романа Сафиуллина и Павла Котова

Российский тренер Михаил Бриль высказался о разнице между теннисистами Романом Сафиуллиным и Павлом Котовым.

«Разница очень большая между ними, потому что они разные по темпераменту и характеру. Некая схожесть, конечно, есть, безусловно, потому что они оба играют в такой активный, атакующий теннис, но различия тоже есть. В концентрации, психологии? Больше да, психологически [разные]. Рисунок игры, естественно, похожий, но много деталей, которые по-другому делаются.

Паше подходят определённые вещи: он хорошо воспринимает и использует. Роме, например, по-другому нужно доносить информацию. Или даже я иногда старался подключать коллег: с Митей Турсуновым в Австралии разговаривали — он много полезных советов и информации давал. На мой взгляд, иногда важно, чтобы человек со стороны мог подсказать. Тогда игрок сумеет эту информацию до конца воспринять, услышать и начать потихоньку применять», — сказал Бриль в эфире шоу BetBoom Tennis.