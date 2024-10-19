Мирра Андреева и Дарья Касаткина проведут 34-й российский финал в женском теннисе

Завтра, 20 октября, в финале хардового турнира WTA-500 в Нинбо (Китай) сыграют две российские теннисистки — 17-летняя Мирра Андреева, занимающая 19-е место в рейтинге WTA, и её соотечественница 11-я ракетка мира Дарья Касаткина.
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Это будет 34-й российский финал в истории. Последний российский женский финал состоялся 26 июля 2024 года на турнире WTA-250 в Яссы (Румыния) между Миррой Андреевой и Элиной Аванесян. Тогда победу одержала 17-летняя теннисистка со счётом 5:7, 7:5, 4:0 отказ. Это был её первый и на данный момент единственный трофей. Отметим, что тогда Аванесян ещё представляла Россию, позднее она сменила гражданство на армянское.
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Соревнования в Нинбо (Китай) проходят с 14 по 20 октября. Действующей чемпионкой турнира является представительница Туниса Онс Жабер, которая досрочно завершила сезон. В прошлогоднем финале Жабер обошла россиянку Диану Шнайдер со счётом 6:2, 6:1.
- 19 октября 2024
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