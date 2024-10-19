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Карен Хачанов пробился в финал турнира в Алма-Ате, одержав волевую победу над Вукичем

Карен Хачанов пробился в финал турнира в Алма-Ате, одержав волевую победу над Вукичем
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26-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в финал на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). В полуфинале он обыграл 85-ю ракетку мира представителя Австралии Александра Вукича. Встреча завершилась со счётом 6:7, 6:3, 6:4.

Алма-Ата. 1/2 финала
19 октября 2024, суббота. 16:10 МСК
Александар Вукич
85
Австралия
Александар Вукич
А. Вукич
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		3 4
6 3 		6 6
         
Карен Хачанов
26
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Матч продолжался 2 часа 14 минут. За это время Хачанов выполнил 15 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Вукича 13 эйсов, две двойные ошибки. Австралиец реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных.

Соперником Хачанова в финале турнира категории ATP-250 в Алма-Ате станет канадский теннисист 118-я ракетка мира Габриэль Диалло. Соревнования в Казахстане с призовым фондом $ 1 036 700 проходят с 14 по 20 октября.

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