Карен Хачанов пробился в финал турнира в Алма-Ате, одержав волевую победу над Вукичем

26-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в финал на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). В полуфинале он обыграл 85-ю ракетку мира представителя Австралии Александра Вукича. Встреча завершилась со счётом 6:7, 6:3, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 14 минут. За это время Хачанов выполнил 15 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Вукича 13 эйсов, две двойные ошибки. Австралиец реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных.

Соперником Хачанова в финале турнира категории ATP-250 в Алма-Ате станет канадский теннисист 118-я ракетка мира Габриэль Диалло. Соревнования в Казахстане с призовым фондом $ 1 036 700 проходят с 14 по 20 октября.