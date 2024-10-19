Участники Six Kings Slam показали необычное развлечение на турнире

Участники выставочного турнира Six Kings Slam — сербский теннисист Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль, россиянин Даниил Медеведев, итальянец Янник Синнер, испанец Карлос Алькарас и датчанин Хольгер Руне — необычно провели время на турнире, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 16 по 19 октября. Они развлекались игрой на автоматах.

Напомним, Six Kings Slam проходит с 16 по 19 октября. Медведев и Руне проиграли ещё не старте турнира Синнеру и Алькарасу соответственно. На стадии 1/2 финала Джокович и Надаль также уступили Яннику и Карлосу.

Сегодня, 19 октября (17:30 мск), Джокович и Надаль разыграют третье место на турнире. Синнер и Алькарас проведут финал, который начнётся не ранее 19:00.