Тренер Павла Котова оценил азиатскую серию подопечного: потратил много сил

Михаил Бриль, тренер российского теннисиста Павла Котова, оценил игру своего подопечного на азиатской серии турниров.

«Серия больше удачная, чем неудачная. Паша неплохо сыграл в Пекине и, конечно, очень тяжёлый матч проиграл в Шанхае с матчбола – думаю, из-за того, что он оставил очень много сил в матчах в Пекине: с Карбальесом-Баэной был тяжёлый матч, и на следующий день он играл против китайца, и тоже три сета. Соответственно, тяжёлый матч в Шанхае не позволил ему в Стокгольме нормально прийти в себя, акклиматизироваться и сыграть на хорошем уровне. Неплохая, на мой взгляд, была серия – полезные матчи, хороший опыт, – так что потихоньку двигаемся вперёд», – сказал Бриль в эфире шоу BetBoom Tennis.

Сегодня, 19 октября, Павел Котов завершил выступление на турнире категории ATP-500 в Вене. На старте квалификации он уступил 93-му номеру рейтинга венгру Мартону Фучовичу со счётом 3:6, 4:6.