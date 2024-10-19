Тренер Котова: поехали в Стокгольм, потому что не любим менять места

Михаил Бриль, тренер российского теннисиста Павла Котова, прокомментировал игру подопечного на турнире категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция), который проходит с 14 по 20 октября.

«Я, на самом деле, тоже об этом думал, но лично не люблю менять места, в которых ты хорошо играешь и в которых объективно тебе подходит корт, мячи. Ты себя комфортно чувствуешь в этом городе. В Алматы Паша не играл до этого в зале. Там высота и корт помедленнее, насколько я понял, поэтому экспериментировать здесь такое себе, это сложный вопрос», – сказал Бриль в эфире шоу BetBoom Tennis.

Ранее Котов потерпел поражение в первом круге турнира в Стокгольме — 2024. Годом ранее на этому турнире он дошёл до финала, где в трёх сетах проиграл французу Гаэлю Монфису.