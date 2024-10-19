Мирра Андреева гарантированно станет 16-й ракеткой мира по итогам турнира в Нинбо

19-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева улучшит свою позицию в рейтинге WTA по итогам успешного выступления на хардовом турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай). Россиянка гарантированно станет 16-й ракеткой мира.

Напомним, в финале турнира Мирра Андреева сыграет с соотечественницей Дарьей Касаткиной. 17-летняя россиянка может стать 15-й в рейтинге WTA в случае победы в матче за титул соревнований в Нинбо.

Это будет 34-й российский финал в истории. Последний российский женский финал состоялся 26 июля 2024 года на турнире WTA-250 в Яссы (Румыния) между Миррой Андреевой и Элиной Аванесян. Тогда победу одержала 17-летняя теннисистка со счётом 5:7, 7:5: 4:0 отказ. Это был её первый и на данный момент единственный трофей. Отметим, что тогда Аванесян ещё представляла Россию, позднее она сменила гражданство на армянское.