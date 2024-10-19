«Немного повезло». Чесноков — о выходе Касаткиной и Андреевой в финал турнира в Нинбо

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков высказался о выступление Дарьи Касаткиной и Мирры Андреевой на хардовом турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай). Россиянки поспорят за титул соревнований в очном противостоянии.

«Может быть, это не очень крупный турнир, но на нём играют очень хорошие игроки. То, что наши девушки вышли в финал, — это очень здорово, за них можно порадоваться. Они одержали очень хорошие победы, и российский финал — это большой успех для нашего тенниса. Может быть, немного девушкам повезло, но отказ соперниц — не их проблема, Дарья и Мирра выиграли первый сет в своих матчах, показав хорошую игру», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Это будет 34-й российский финал в истории. Последний российский женский финал состоялся 26 июля 2024 года на турнире WTA-250 в Яссы (Румыния) между Миррой Андреевой и Элиной Аванесян. Тогда победу одержала 17-летняя теннисистка со счётом 5:7, 7:5: 4:0 отказ.