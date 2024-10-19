Дарья Касаткина вернётся в топ-10 рейтинга WTA по итогам турнира в Нинбо
Поделиться
11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина гарантированно войдёт в топ-10 рейтинга WTA по итогам успешного выступления на хардовом турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай). Она станет девятой ракеткой мира.
Напомним, в финале турнира Дарья Касаткина сыграет с соотечественницей Миррой Андреевой. Матч пройдёт в воскресенье, 20 октября.
Нинбо. Финал
20 октября 2024, воскресенье. 12:00 МСК
11
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
|1
|2
|3
|
|
19
Мирра Андреева
М. Андреева
Это будет 34-й российский финал в истории. Напомним, в активе у Касаткиной семь титулов в одиночном разряде, у Андреевой — один. Она выиграла его в последнем российском женском финале, который состоялся 26 июля 2024 года на турнире WTA-250 в Яссы (Румыния). Тогда Андреева одержала победу над Элиной Аванесян.
Комментарии
- 19 октября 2024
-
21:30
-
21:12
-
21:09
-
20:55
-
20:31
-
20:14
-
20:10
-
19:51
-
19:42
-
18:55
-
18:46
-
18:31
-
18:25
-
18:20
-
17:56
-
17:51
-
17:45
-
17:36
-
17:29
-
17:16
-
16:47
-
16:24
-
16:18
-
16:14
-
15:50
-
15:39
-
15:32
-
15:27
-
15:09
-
14:15
-
13:56
-
13:53
-
13:35
-
12:40
-
12:19