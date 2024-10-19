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Дарья Касаткина вернётся в топ-10 рейтинга WTA по итогам турнира в Нинбо

Дарья Касаткина вернётся в топ-10 рейтинга WTA по итогам турнира в Нинбо
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11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина гарантированно войдёт в топ-10 рейтинга WTA по итогам успешного выступления на хардовом турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай). Она станет девятой ракеткой мира.

Напомним, в финале турнира Дарья Касаткина сыграет с соотечественницей Миррой Андреевой. Матч пройдёт в воскресенье, 20 октября.

Нинбо. Финал
20 октября 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
19
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Это будет 34-й российский финал в истории. Напомним, в активе у Касаткиной семь титулов в одиночном разряде, у Андреевой — один. Она выиграла его в последнем российском женском финале, который состоялся 26 июля 2024 года на турнире WTA-250 в Яссы (Румыния). Тогда Андреева одержала победу над Элиной Аванесян.

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