Мирра Андреева и Дарья Касаткина сыграют во втором российском финале в своих карьерах

17-летняя Мирра Андреева, занимающая 19-е место в рейтинге WTA, и её соотечественница 11-я ракетка мира Дарья Касаткина завтра, 20 октября, сыграют в финале хардового турнира WTA-500 в Нинбо (Китай). Для каждой из спортсменок этот финал будет вторым, когда они играют против своих соотечественниц, российских теннисисток.
Мирра Андреева сыграла в женском финале на турнире WTA-250 в Яссы (Румыния) против Элины Аванесян. Тогда победу одержала 17-летняя теннисистка со счётом 5:7, 7:5, 4:0 отказ. Это был её первый и на данный момент единственный трофей. Отметим, что тогда Аванесян ещё представляла Россию, позднее она сменила гражданство на армянское.
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Дарья Касаткина также принимала участие в «российском дерби». В 2021 году на турнире WTA-500 в Санкт-Петербурге она выиграла у Маргариты Гаспарян, которая снялась по ходу матча.
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