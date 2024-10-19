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Мирра Андреева и Дарья Касаткина сыграют во втором российском финале в своих карьерах

Мирра Андреева и Дарья Касаткина сыграют во втором российском финале в своих карьерах
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17-летняя Мирра Андреева, занимающая 19-е место в рейтинге WTA, и её соотечественница 11-я ракетка мира Дарья Касаткина завтра, 20 октября, сыграют в финале хардового турнира WTA-500 в Нинбо (Китай). Для каждой из спортсменок этот финал будет вторым, когда они играют против своих соотечественниц, российских теннисисток.

Мирра Андреева сыграла в женском финале на турнире WTA-250 в Яссы (Румыния) против Элины Аванесян. Тогда победу одержала 17-летняя теннисистка со счётом 5:7, 7:5, 4:0 отказ. Это был её первый и на данный момент единственный трофей. Отметим, что тогда Аванесян ещё представляла Россию, позднее она сменила гражданство на армянское.

Яссы. Финал
26 июля 2024, пятница. 21:15 МСК
Мирра Андреева
32
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
Rt
1 2 3
         
5 		7 4
7 		5 0
         
Элина Аванесян
76
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян

Дарья Касаткина также принимала участие в «российском дерби». В 2021 году на турнире WTA-500 в Санкт-Петербурге она выиграла у Маргариты Гаспарян, которая снялась по ходу матча.

Санкт-Петербург. Финал
21 марта 2021, воскресенье. 16:35 МСК
Маргарита Бетова
126
Россия
Маргарита Бетова
М. Бетова
Окончен
0 : 1
Rt
1 2 3
         
3 		1
6 		2
         
Дарья Касаткина
61
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
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