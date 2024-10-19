Мирра Андреева и Дарья Касаткина сыграют во втором российском финале в своих карьерах

17-летняя Мирра Андреева, занимающая 19-е место в рейтинге WTA, и её соотечественница 11-я ракетка мира Дарья Касаткина завтра, 20 октября, сыграют в финале хардового турнира WTA-500 в Нинбо (Китай). Для каждой из спортсменок этот финал будет вторым, когда они играют против своих соотечественниц, российских теннисисток.

Мирра Андреева сыграла в женском финале на турнире WTA-250 в Яссы (Румыния) против Элины Аванесян. Тогда победу одержала 17-летняя теннисистка со счётом 5:7, 7:5, 4:0 отказ. Это был её первый и на данный момент единственный трофей. Отметим, что тогда Аванесян ещё представляла Россию, позднее она сменила гражданство на армянское.

Дарья Касаткина также принимала участие в «российском дерби». В 2021 году на турнире WTA-500 в Санкт-Петербурге она выиграла у Маргариты Гаспарян, которая снялась по ходу матча.