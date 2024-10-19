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Пеп Гвардиола высказался о завершении спортивной карьеры соотечественника Рафаэля Надаля

Пеп Гвардиола высказался о завершении спортивной карьеры соотечественника Рафаэля Надаля
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об уходе из тенниса соотечественника, 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля.

«Я думаю, это произошло потому, что он понял, что не может быть на том уровне, на котором он был в течение двух десятилетий», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

При этом Гвардиола добавил, что «восхищается всеми тремя» участниками «Большой тройки».

Напомним, Рафаэль Надаль сделал заявление о завершении карьеры 10 октября. Последним турниром 38-летнего Надаля должен стать финальный этап Кубка Дэвиса – 2024. Он пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).

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