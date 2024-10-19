Музетти — об олимпийской бронзе: я не могу до конца воссоздать этот момент в памяти

18-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вспомнил свои эмоции от завоевания бронзовой медали на Олимпийских играх — 2024 в Париже. Тогда в матче за третье место он обыграл 19-ю ракетку мира канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:4, 1:6, 6:3.

«На турнире всё происходило очень быстро. Хотя нужно было и просто наслаждаться моментом. Когда я завоевал бронзовую медаль, я испытал очень сильные эмоции. Конечно, было очень волнительно стоять на одном пьедестале вместе с Карлосом Алькарасом и Новаком Джоковичем. В тот момент я наконец-то осознал, чего добился. Теперь эти эмоции внутри меня, но я не могу до конца воссоздать этот момент в памяти», — приводит слова Музетти Tennis Majors.

На Олимпиаде — 2024 золотую медаль выиграл 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович, серебро выиграл испанец Карлос Алькарас.