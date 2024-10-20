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Лоренцо Музетти рассказал, как статус отца помогает ему на теннисном корте

Лоренцо Музетти рассказал, как статус отца помогает ему на теннисном корте
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18-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти рассказал, как недавнее рождение ребёнка повлияло на его теннисную карьеру. Недавно у итальянца и его девушки Вероника Конфалоньери появился сын Людовико.

«В этом году я стал отцом. Это до сих пор самое большое достижение в моей жизни. Семья со мной почти везде. К примеру, они тоже приехали с нами в Нью-Йорк. Это был первый большой полёт для малыша. После рождения ребёнка я по-другому отношусь ко многому на корте и за его пределами. Быть отцом может очень помочь и в теннисе. Я почувствовал это на себе. Терпение, которое нужно отцу, можно сравнить с терпением, которое нужно на теннисном корте», — приводит слова Музетти Tennis Majors.

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