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Карен Хачанов впервые с 2018 года сыграет в двух финалах за сезон

Карен Хачанов впервые с 2018 года сыграет в двух финалах за сезон
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26-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов повторил своё достижение 2018 года. Спортсмен вышел в финал на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан), который станет для россиянина вторым в сезоне. Ранее Хачанов выиграл титул на турнире ATP-250 в Дохе (Катар).

В полуфинале турнира в Алма-Ате Хачанов обыграл 85-ю ракетку мира представителя Австралии Александра Вукича. Встреча завершилась со счётом 6:7, 6:3, 6:4.

Алма-Ата. 1/2 финала
19 октября 2024, суббота. 16:10 МСК
Александар Вукич
85
Австралия
Александар Вукич
А. Вукич
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		3 4
6 3 		6 6
         
Карен Хачанов
26
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Соперником Хачанова в финале турнира категории ATP-250 в Алма-Ате станет канадский теннисист 118-я ракетка мира Габриэль Диалло. Соревнования в Казахстане с призовым фондом $ 1 036 700 проходят с 14 по 20 октября.

Отметим, в 2018 году Хачанов в трёх финалах турниров категории ATP выиграл три титула.

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