Карен Хачанов впервые с 2018 года сыграет в двух финалах за сезон

26-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов повторил своё достижение 2018 года. Спортсмен вышел в финал на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан), который станет для россиянина вторым в сезоне. Ранее Хачанов выиграл титул на турнире ATP-250 в Дохе (Катар).

В полуфинале турнира в Алма-Ате Хачанов обыграл 85-ю ракетку мира представителя Австралии Александра Вукича. Встреча завершилась со счётом 6:7, 6:3, 6:4.

Соперником Хачанова в финале турнира категории ATP-250 в Алма-Ате станет канадский теннисист 118-я ракетка мира Габриэль Диалло. Соревнования в Казахстане с призовым фондом $ 1 036 700 проходят с 14 по 20 октября.

Отметим, в 2018 году Хачанов в трёх финалах турниров категории ATP выиграл три титула.