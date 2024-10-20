«Это только один случай, а не 38». Лоренцо Музетти — о ситуации с допингом Синнера

18-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти прокомментировал новость о недавней допинг-пробе соотечественника, первой ракетки мира Янника Синнера. Он также отреагировал на появившуюся информацию о том, что в период с 2019 по 2023 год у 38 итальянских спортсменов из разных видов спорта были положительные результаты подобных тестов.

«Большинство других случаев не были связаны с теннисистами. Да, их было несколько. Но если бы было 38 случаев заражения именно теннисистов, то, вероятно, можно было бы подумать, что здесь что-то не так. Но в нашем виде спорта, насколько я знаю, проблемы только у Янника. У него был положительный результат теста на какое-то вещество. Только один случай, а не 38. Так что только из-за одного случая нам не нужно отбрасывать всё хорошее, что есть в итальянском теннисном движении. В этом виде спорта много контроля и прозрачности. И я не хочу думать ни о чём другом. Я верю в борьбу с допингом», — приводит слова Музетти Tennis Majors.