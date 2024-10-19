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Рафаэль Надаль — Новак Джокович: серб уверенно взял 1-й сет поединка на Six Kings Slam

Рафаэль Надаль — Новак Джокович: серб уверенно взял 1-й сет поединка на Six Kings Slam
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Завершился первый сет матча многократного победителя турниров «Большого шлема» испанского теннисиста Рафаэля Надаля с олимпийским чемпионом сербом Новаком Джоковичем в рамках масштабного выставочного турнира «Шлем шести королей», который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовая партия со счётом 6:2 осталась за Джоковичем.

Six Kings Slam. За 3-е место
19 октября 2024, суббота. 19:45 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		3
2 		3
         
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

Участники турнира получат как минимум по $ 1,5 млн, а чемпион — $ 6 млн. Все встречи доступны в прямом эфире для подписчиков «Плюса» в разделе «Спорт» на «Кинопоиске». Увидеть поединки Six Kings Slam можно с комментариями Вадима Азаренко, Павла Ботова, Владимира Злотина, Антона Крылова, Анастасии Мусьяковой и Александра Седова.

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