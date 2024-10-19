Новак Джокович обыграл Рафаэля Надаля в матче за 3-е место Six Kings Slam
Поделиться
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович стал бронзовым призёром масштабного выставочного турнира «Шлем шести королей», который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
В матче за третье место Джокович обыграл многократного победителя турниров «Большого шлема» испанского теннисиста Рафаэля Надаля. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6 в пользу представителя Сербии.
Six Kings Slam. За 3-е место
19 октября 2024, суббота. 19:45 МСК
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 5
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Напомним, в финале выставочных соревнований испанец Карлос Алькарас сразится с лидером рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером. Все участники Six kings Slam получат как минимум по $ 1,5 млн, а чемпион — $ 6 млн.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 октября 2024
-
21:30
-
21:12
-
21:09
-
20:55
-
20:31
-
20:14
-
20:10
-
19:51
-
19:42
-
18:55
-
18:46
-
18:31
-
18:25
-
18:20
-
17:56
-
17:51
-
17:45
-
17:36
-
17:29
-
17:16
-
16:47
-
16:24
-
16:18
-
16:14
-
15:50
-
15:39
-
15:32
-
15:27
-
15:09
-
14:15
-
13:56
-
13:53
-
13:35
-
12:40
-
12:19