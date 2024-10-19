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Новак Джокович обыграл Рафаэля Надаля в матче за 3-е место Six Kings Slam

Новак Джокович обыграл Рафаэля Надаля в матче за 3-е место Six Kings Slam
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович стал бронзовым призёром масштабного выставочного турнира «Шлем шести королей», который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В матче за третье место Джокович обыграл многократного победителя турниров «Большого шлема» испанского теннисиста Рафаэля Надаля. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6 в пользу представителя Сербии.

Six Kings Slam. За 3-е место
19 октября 2024, суббота. 19:45 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
2 		6 5
         
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

Напомним, в финале выставочных соревнований испанец Карлос Алькарас сразится с лидером рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером. Все участники Six kings Slam получат как минимум по $ 1,5 млн, а чемпион — $ 6 млн.

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