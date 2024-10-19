Новак Джокович обыграл Рафаэля Надаля в матче за 3-е место Six Kings Slam

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович стал бронзовым призёром масштабного выставочного турнира «Шлем шести королей», который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В матче за третье место Джокович обыграл многократного победителя турниров «Большого шлема» испанского теннисиста Рафаэля Надаля. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6 в пользу представителя Сербии.

Напомним, в финале выставочных соревнований испанец Карлос Алькарас сразится с лидером рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером. Все участники Six kings Slam получат как минимум по $ 1,5 млн, а чемпион — $ 6 млн.