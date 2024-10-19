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Карен Хачанов прокомментировал выход в финал турнира ATP-250 в Алма-Ате

Карен Хачанов прокомментировал выход в финал турнира ATP-250 в Алма-Ате
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26-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о победе в полуфинале турнира категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). В 1/2 финала он одолел 85-ю ракетку мира представителя Австралии Александра Вукича. Встреча завершилась со счётом 6:7, 6:3, 6:4.

Алма-Ата. 1/2 финала
19 октября 2024, суббота. 16:10 МСК
Александар Вукич
85
Австралия
Александар Вукич
А. Вукич
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		3 4
6 3 		6 6
         
Карен Хачанов
26
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

«Был очень равный матч. Можно сказать нервный. Я должен был сохранять спокойствие и сосредоточиться на своей подаче, особенно в третьем сете. Последние пару геймов были очень нервными, так как сделал обратный брейк при счёте 5:2. В целом матч был отличным, мы показали хороший уровень. Рад, что справился и вышел в финал», — приводит слова Хачанова пресс-служба ATP.

Соперником Хачанова в финале турнира категории ATP-250 в Алма-Ате станет канадский теннисист 118-я ракетка мира Габриэль Диалло. Соревнования в Казахстане с призовым фондом $ 1 036 700 проходят с 14 по 20 октября.

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