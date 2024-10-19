Карен Хачанов прокомментировал выход в финал турнира ATP-250 в Алма-Ате

26-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о победе в полуфинале турнира категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). В 1/2 финала он одолел 85-ю ракетку мира представителя Австралии Александра Вукича. Встреча завершилась со счётом 6:7, 6:3, 6:4.
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«Был очень равный матч. Можно сказать нервный. Я должен был сохранять спокойствие и сосредоточиться на своей подаче, особенно в третьем сете. Последние пару геймов были очень нервными, так как сделал обратный брейк при счёте 5:2. В целом матч был отличным, мы показали хороший уровень. Рад, что справился и вышел в финал», — приводит слова Хачанова пресс-служба ATP.
Соперником Хачанова в финале турнира категории ATP-250 в Алма-Ате станет канадский теннисист 118-я ракетка мира Габриэль Диалло. Соревнования в Казахстане с призовым фондом $ 1 036 700 проходят с 14 по 20 октября.
- 19 октября 2024
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