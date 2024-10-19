«Не уходи». Джокович эмоционально обратился к Надалю после матча Six Kings Slam

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович обратился к испанцу Рафаэлю Надалю, который ранее объявил о завершении карьеры. Сегодня, 19 октября, в матче за бронзу масштабного выставочного турнира «Шлем шести королей», который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Джокович обыграл Надаля со счётом 6:2, 7:6.
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«Даже не знаю, с чего начать… Пожалуй, с нашего первого поединка, по-моему, это был 2005 год. Кто бы мог подумать, что спустя 20 лет мы проведём 60 матчей друг с другом. Испытываю колоссальное уважение к тебе. Наше соперничество было чем-то невероятным. Хочу поздравить твою команду, семью с такой фантастической карьерой. Это и их заслуга. Понимаю, через что вы прошли с Рафой. Поздравляю вас. Рафа, я получил наслаждение от нашей игры. Не уходи из тенниса. Останься с нами ещё немного. Хочу сказать тебе спасибо», — признался Джокович в интервью на корте.
- 19 октября 2024
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