«Буду скучать». Надаль поделился эмоциями после одного из последних матчей в карьере

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль поблагодарил поклонников после выступления на турнире «Шлем шести королей», который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Я буду скучать по всему. Это была мечта, которая сбылась почти 20 лет назад — иметь возможность играть в лучших местах мира. Я смотрел теннис по телевизору в детстве и осуществил свою мечту. Нет слов, чтобы выразить благодарность за поддержку и любовь. Огромное удовольствие быть теннисистом. Мне повезло. У нас отличный тур, где много замечательных людей. Я чувствую себя очень счастливым. Хочу поблагодарить всех», — сказал Надаль в интервью на корте.

10 октября 38-летний испанец объявил, что закончит профессиональную карьеру игрока после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).