Организаторы Six Kings Slam вручили Рафаэлю Надалю золотую ракетку

Организаторы масштабного выставочного турнира «Шлем шести королей», который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), вручили многократному победителю турниров «Большого шлема» испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю памятную золотую ракетку. В матче за третье место турнира в Эр-Рияде Надаль уступил 24-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» Новаку Джоковичу. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:7 в пользу представителя Сербии.

Фото: кадр из трансляции

Напомним, 10 октября 38-летний испанец объявил, что закончит профессиональную карьеру игрока после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).