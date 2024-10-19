Организаторы Six Kings Slam вручили Рафаэлю Надалю золотую ракетку
Поделиться
Организаторы масштабного выставочного турнира «Шлем шести королей», который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), вручили многократному победителю турниров «Большого шлема» испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю памятную золотую ракетку. В матче за третье место турнира в Эр-Рияде Надаль уступил 24-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» Новаку Джоковичу. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:7 в пользу представителя Сербии.
Six Kings Slam. За 3-е место
19 октября 2024, суббота. 19:45 МСК
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 5
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Фото: кадр из трансляции
Напомним, 10 октября 38-летний испанец объявил, что закончит профессиональную карьеру игрока после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).
Комментарии
- 19 октября 2024
-
23:36
-
23:30
-
23:29
-
22:58
-
22:29
-
22:01
-
21:55
-
21:45
-
21:30
-
21:12
-
21:09
-
20:55
-
20:31
-
20:14
-
20:10
-
19:51
-
19:42
-
18:55
-
18:46
-
18:31
-
18:25
-
18:20
-
17:56
-
17:51
-
17:45
-
17:36
-
17:29
-
17:16
-
16:47
-
16:24
-
16:18
-
16:14
-
15:50
-
15:39
-
15:32