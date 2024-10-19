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Организаторы Six Kings Slam вручили Рафаэлю Надалю золотую ракетку

Организаторы Six Kings Slam вручили Рафаэлю Надалю золотую ракетку
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Организаторы масштабного выставочного турнира «Шлем шести королей», который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), вручили многократному победителю турниров «Большого шлема» испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю памятную золотую ракетку. В матче за третье место турнира в Эр-Рияде Надаль уступил 24-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» Новаку Джоковичу. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:7 в пользу представителя Сербии.

Six Kings Slam. За 3-е место
19 октября 2024, суббота. 19:45 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
2 		6 5
         
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

Фото: кадр из трансляции

Напомним, 10 октября 38-летний испанец объявил, что закончит профессиональную карьеру игрока после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).

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