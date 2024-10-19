Янник Синнер — Карлос Алькарас: испанец на тай-брейке выиграл 1-й сет на Six Kings Slam

Завершился первый сет матча четырёхкратного победителя турниров «Большого шлема» испанского теннисиста Карлоса Алькараса с лидером рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером в рамках масштабного выставочного турнира «Шлем шести королей», который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовая партия на тай-брейке со счётом 7:6 (7:5) осталась за Алькарасом.

Ранее в матче за 3-е место 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович обыграл одного из своих главных соперников в карьере — испанца Рафаэля Надаля.

Отметим, что все участники турнира Six Kings Slam получат как минимум по $ 1,5 млн, а чемпион заработает $ 6 млн.