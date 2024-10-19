Григор Димитров вышел в финал турнира в Стокгольме, обыграв Таллона Грикспора

10-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров вышел в финал на турнире категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). В матче 1/2 финала он обыграл 37-ю ракетку мира представителя Нидерландов Таллона Грикспора. Встреча завершилась со счётом 2:6, 7:5, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 25 минут. За это время Димитров выполнил восемь подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 11. На счету Грикспора 11 эйсов, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В финале турнира ATP-250 в Стокгольме Григор Димитров сыграет с 13-й ракеткой мира американским теннисистом Томми Полом.