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Григор Димитров вышел в финал турнира в Стокгольме, обыграв Таллона Грикспора

Григор Димитров вышел в финал турнира в Стокгольме, обыграв Таллона Грикспора
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10-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров вышел в финал на турнире категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). В матче 1/2 финала он обыграл 37-ю ракетку мира представителя Нидерландов Таллона Грикспора. Встреча завершилась со счётом 2:6, 7:5, 6:4.

Стокгольм. 1/2 финала
19 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Григор Димитров
10
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		7 6
6 		5 4
         
Таллон Грикспор
37
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

Матч продолжался 2 часа 25 минут. За это время Димитров выполнил восемь подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 11. На счету Грикспора 11 эйсов, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В финале турнира ATP-250 в Стокгольме Григор Димитров сыграет с 13-й ракеткой мира американским теннисистом Томми Полом.

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